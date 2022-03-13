Tıp Bayramı ne zaman, 14 Mart'ta mı kutlanır? En güzel Tıp Bayramı mesajları ve sözleri

14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri ile sağlık çalışanlarının günü kutlanıyor. Her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının toplumdaki yerinin ve öneminin hatırlatıldığı bir gün. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok sayıda mesai arkadaşını kaybeden sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı bu yıl buruk kutlarken, sosyal medya kullanıcıları da 14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri ile destek mesajları iletiyor. İşte 14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri
“İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden üstün bir gayret ve sabır içinde çalışan, salgın sürecinin pelerinsiz kahramanlarının “14 Mart Tıp Bayramı”nı kutluyorum.”
“Varlıkları ile mucizeler yaratan doktorlarımızın bayramı Kutlu Olsun..”
“Ülkemizin,Milletimizin sağlığı için canla başla mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu olsun. İyi ki Varsınız”
“İnsanların sağlıklı ve nitelikli yaşaması için fedakârca çalışma gayreti gösteren doktorlarımız ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun”
“Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız”
“Yaşatmak için verdikleri mücadelelerle kalbimizde iz bırakan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.İyi ki varsınız…”
Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun.
Yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun.
Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.