TİM 47 olayı nedir? İşte TİM 47 şehitleri

Beşiktaş ile Bursaspor arasında gerçekleşen lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda büyük bir kısmı emniyet mensubu olmak üzere pek çok kişi yaralandı, hayatını kaybedenler oldu.