Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'na başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesindeki genel şartları taşıması, en az 4 yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.



Giriş sınavları için başvurular, 4-13 Ekim'de Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.



