Tezgahlarda balık boyları denetlendi, balıkçılar hamsi yasağına destek verdi

25 yıldır balıkçılık yapan Onurcan Köse, "Denetimlerin yapılması güzel bir durum. Daha önceden hamsiler ince çıkıyordu. Vatandaş da bu durumdan şikayetçiydi. Hamsi şu anda İğneada tarafından geliyor. Oradan gelen hamsi daha iri oluyor şu anda. Alan da satan da memnun şu anda. Fiyatlara gelince hamsi 10 ila 20 lira arasında değişiyor. İğneada tarafından gelen hamsinin fiyatı 20 lira. İstavritimiz var 25 liradan satılıyor. Sarıkanat balığımız var az çıktığı için fiyatı bugünlerde 75 liraya kadar çıktı. Tezgahlarımızda levrek var fiyatı 35 lira. Tezgahlarımızda şu anda her çeşit balığımız var. Fiyatlarda uygun durumda. Balık bizim milli servetimiz. Ufak tutulduğu zaman gelecek sene için balık sezonu kötü geçecek. Yasakların olması balıkçılık içinde iyi oldu. Bir dahaki sene hamsi çok daha güzel olur. Alan da satan da memnun olur" diye konuştu.