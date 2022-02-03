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Tevbe istiğfar duası nasıl yapılır? Tövbe istiğfar duası Türkçe ve Arapça okunuşu

#Tevbe İstiğfar Duası#Tövbe Duası#Tövbe İstiğfar Duası

Tevbe istiğfar duası okunuşu merak edilen konulardan biri oldu. Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Müslümanlar bu gün içerisinde bolca ibadet ediyorlar. Peygamber Efendimiz, ‘Günahlarından samimi olarak tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir.’ (İbn Mâce, Zühd, 30) buyurmuştur. Peki, Tevbe istiğfar duası nasıl yapılır? İşte Tövbe istiğfar duası Türkçe ve Arapça okunuşu

1/4Tevbe istiğfar duası nasıl yapılır Tövbe istiğfar duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Tevbe duası Türkçe ve Arapça okunuşu, Regaip Kandili’nin gelmesi ile beraber merak ediliyor. Kaynaklarda içeriği bakımından istiğfar anlamı taşıyan pek çok dua bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de tövbe edenler övülmüştür. İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek anlamına gelmektedir.

2/4TEVBE İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

TEVBE İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim

3/4TÖVBE İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi.

Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.

4/4PEYGAMBER EFENDİMİZİN TEVBE DUASI

PEYGAMBER EFENDİMİZİN TEVBE DUASI

Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:

Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)

Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.

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