Terviye günü namazı nasıl kılınır? İşte Terviye günü ibadetleri
Zilhicce ayının sekizinci günü olan terviye günü, Kurban Bayramı arefesinden bir gün öncesini temsil ediyor. Zilhicce ayının içerisinde yer alan terviye gününde en çok merak edilen konuların başında ibadetler geliyor. Peki, terviye günü ibadetleri neler? Terviye günü namazı nasıl kılınır?
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Terviye günü, Zilhicce'nin 8'nci günüdür. 22 Temmuz’da başlayan Zilhicce ayı, 3 Ağustos’ta yani Kurban Bayramı’nın son günü bitecek. Arefe gününden önceki gün olması nedeniyle terviye bu yıl 29 Temmuz’da denk geldi.
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TERVİYE GÜNÜ NEDİR?
Yevm-i Terviye (Terviye günü): Zilhicce'nin sekizinci günüdür. Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bugüne "Terviye günü" denir. "Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.
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TERVİYE GÜNÜ İBADETLERİ
1. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.
2. Oruç tutmak: Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak sünnettir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.
3. Namaz kılmak: Zilhicce ayının sekizinci günü olan Terviye gününde; ilki dört, peşinden 2 rekât daha olmak üzere altı rekât namaz kılınması tavsiye edilmiştir.
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TERVİYE NAMAZI NASIL KILINIR?
Nakledilen tarife göre; dört rekâtlık namazın birinci rekâtında Asr Sûresi, ikinci rekâtında Kureyş Sûresi, üçüncü rekâtında Nasr Sûresi ve dördüncü rekâtında ise üç kere İhlâs Sûresi okunur. Müteakiben kılınacak iki rekât namazın her rekâtında üç kere İhlâs Sûresi okunur. Bu namaz kılan kişinin, Terviye günü Mina’da bulunup da zikreden mü’minlerin eriştiği fazîlet ve ecre erişeceği ümit edilir.