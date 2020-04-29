Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir il il 29 Nisan teravih saatleri
Bu akşam iftar sonrası teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, 29 Nisan teravih namazı saati araştırmalarına şimdiden başladı. Oruçlarını açtıktan sonra evlerinde yatsı ezanıyla birlikte teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehrin teravih vakitlerini sorguluyor. Peki, teravih namazı saat kaçta kılınacak? Teravih namazı bu akşam saat kaçta?
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Ramazan'ın en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, iftar sonrası teravih namazının saat kaçta olduğunu sorguluyor. 'Teravih namazı saat kaçta başlayacak?' ve 'teravih namazı saat kaçta kılınacak?' gibi sorularına yanıt arayan vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı teravih namazı saatlerini araştırıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlandığı 29 Nisan 2020 il il teravih namazı saatleri...
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İSTANBUL-ANKARA-İZMİR TERAVİH SAATLERİ
Teravih namazı Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 29 Nisan akşamı günü İstanbul'da saat 21:36'da Ankara'da saat 21:17 İzmir'de ise saat 21:34'da kılınacak.
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Diğer illere ait teravih namazı vakitlerini görmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayıp, bulunduğunuz şehri seçerek, namaz vaktini sorgulayınız.
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle ramazan ayında insanların kendi evlerinde teravih namazını kılabileceklerini belirterek, "Peygamber efendimiz de teravih namazını kimi zaman mescitte cemaatle kılmış, kimi zaman da farz bir ibadet olmadığını göstermek amacıyla evinde eda etmiştir. Bu sene Efendimizin teravihi evde kılma sünnetini öne çıkaracağız." dedi.
Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını sebebiyle ilk defa farklı bir ramazan ayı geçireceklerini söyledi.
Ramazan ayında insanların iftarlar vesilesiyle aynı sofrada buluşmalarının birlik ve beraberliği artırdığını ifade eden Maşalı, "Bu açıdan baktığımızda ramazan ayı buruk geçecek. Ancak şu da bir gerçek, dinimizin önemli özelliklerinden bir tanesi ibadetin herhangi bir yere ve mekâna has olmamasıdır. Peygamber efendimiz bir hadisinde, başka peygamberlere sunulmayıp da kendisine bahşedilen birtakım imtiyazlardan bahseder ve 'Yeryüzünün tamamı bana ibadet mekanı (mescit) bahşedilmiş ve temiz addedilmiştir.' sözleriyle yeryüzünün her noktasının mescit hükmünde kılınmasına işaret eder. Mescitler, ibadetlerimizi bir arada eda etme mekânlarıdır ancak içerisinde bulunduğumuz şartlar, bunu mümkün kılmıyorsa bu demek değildir ki biz ibadetlerimizi aksatacağız. Bu sefer cemaatle ibadeti evlerimize taşıma imkânı bulabiliriz. Hane halkımızla, çoluğumuzla çocuğumuzla teravihin feyzinden, bereketinden istifade etmeye çalışabiliriz. Peygamber efendimiz de teravih namazını kimi zaman mescitte cemaatle kılmış, kimi zaman da farz bir ibadet olmadığını göstermek amacıyla evinde eda etmiştir. Bu sene Efendimizin teravihi evde kılma sünnetini öne çıkaracağız." diye konuştu.