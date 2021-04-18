Teravih namazı bu akşam saat kaçta? İşte 18 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il teravih namazı saatleri
Mübarek Ramazan ayının bu yılki ilk pazar günü idrak ediliyor. İftarlarını açan birçok Müslüman, şimdi ise teravih namazı saatini sorguluyor. Ramazan'ın altıncı gün orucunu tutan vatandaşlar, iftarlarını yaptıktan sonra teravih saati araştırmalarına başlayacak. Ramazan'a özel bir namaz olan teravih namazının, bugün yani 18 Nisan gecesi saat kaçta kılınacağı pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, teravih namazı saat kaçta kılınacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Teravih namazı saatleri, çok sayıda vatandaşın iftar sonrası araştırdığı konu oldu. Bulundukları şehirlerde yatsı ezanın kaçta okunduğunu ve teravih namazının saat kaçta kılındığını araştıran vatandaşlar bir yandan da 'Teravih namazı kaç rekat' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2021 Ramazan imsakiyesine göre 18 Nisan Pazar gecesi il il teravih namazı saatleri...
2
2021 imsakiyesine göre İstanbul'da teravih namazı bu akşam saat 21.20'de, Ankara'da 21:01'de, İzmir'de ise21:19'da kılınacak.
Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.
Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.
Hz. Peygamberin (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rekât teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, II, 698) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer’in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır.
5
DİYANET'TEN TERAVİH NAMAZI AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ramazanda teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Erbaş açıklamasında, ‘"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım.
Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli.’ cümlelerine yer verdi.