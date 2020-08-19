Teletıp nedir ve ne demek? Sağlık Bakanlığı evde tedavi teletıp uygulamasının anlamı

Teletıp uygulaması koronavirüs takibinde geliştirilen yöntemlerin ardından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta takibinin, Teletıp sistemiyle gerçekleşeceğini ifade etti. Teletıp, e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. İşte, ayrıntılar.



BAKAN KOCA'DAN TELETIP AÇIKLAMASI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Teletıp ile ilgili değerlendirme yapan Koca, şunları söyledi;



Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz teletıp denilen uygulamayla hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibinde teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız.