Teletıp nedir ve ne demek? Sağlık Bakanlığı evde tedavi teletıp uygulamasının anlamı
Teletıp nedir? sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklamaların ardından gündeme geldi. Evde tedavi edilen hastaların, hekimlerin hastalarıyla doğrudan görüşme imkanını sağlayan teletıp sistemi, teknolojinin yardımıyla gerçekleşecek. Teletıp telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve raporların kalite açısından değerlendirilebilmesine olanak tanıyor. İşte, teletıp uygulamasıyla ilgili merak edilen bazı bilgiler.
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Teletıp uygulaması koronavirüs takibinde geliştirilen yöntemlerin ardından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta takibinin, Teletıp sistemiyle gerçekleşeceğini ifade etti. Teletıp, e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. İşte, ayrıntılar.
BAKAN KOCA'DAN TELETIP AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Teletıp ile ilgili değerlendirme yapan Koca, şunları söyledi;
Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz teletıp denilen uygulamayla hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibinde teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız.
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TELETIP NEDİR?
T.C. Sağlık Bakanlığı Teletıp Sistemi radyolojik tetkiklere ait görüntülere 7x24 web ortamında erişilmesine, bu görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve raporların kalite açısından değerlendirilebilmesine ve e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdi
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Radyolojik Raporlama
Hastaneler arasındaki radyolog iş yükü dağıtımı dengelenerek hastalara daha hızlı rapor verilmesi hedeflenmiştir.
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Kalite Kontrol
Yurt genelinde çekilen görüntülerin ve radyolojik raporların düzenli olarak denetlenmesi ile radyoloji hizmet kalitesinin sürekli olarak arttırılması hedeflenmiştir.
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Telekonsültasyon
Radyologların inceledikleri vakaları üst uzmanlık dallarındaki hekimlere danışarak daha doğru tanıya ulaşabilmesi mümkündür.
e-Nabız entegrasyonu.
e-Nabız üzerinden vatandaşların Teletıp-Teleradyoloji sistemi üzerindeki kendilerine ait görüntülere erişmesi mümkündür.