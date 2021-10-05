Telegram nedir, nasıl indirilir? İşte anlık mesajlaşma uygulaması Telegram hakkında bilgiler
Tüm dünyada Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından, pek çok sosyal medya kullancısı, alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de Telegram. Peki, Telegram nedir, nasıl indirilir?
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WhatsApp'ın son erişim probleminin ardından Telegram uygulamasına olan ilgi arttı. Telegram uygulaması Whatsapp'a alternatif arayanlar için bir adres oldu. Öte yandan Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcut olması ile dikkatleri çekiyor. İşte, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram hakkında bilgiler...
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TELEGRAM NEDİR?
Telegram, Whatsapp ve Messenger gibi popüler mesajlaşma uygulamalarından biridir. Telegram hareketli GIF bulma, sanatsal fotoğraf editörü ve açık bir çıkartma platformuna sahiptir. Telegram, Pavel Durov ve kardeşi Nikolai tarafından destekleniyor. Pavel, Telegram’ı finansal ve ideolojik olarak desteklerken, Nikolai’nin girişi teknolojiktir.
Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Program Rusya menşeilidir.
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WEB GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Telegram web girişi https://web.telegram.org/#/login adresinden yapılabiliyor. Kullanıcılar, ekrana telefon bilgilerine girdikten sonra kendilerine gelen şifre ile Telegram web girişi yapabiliyor.
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TELEGRAM'IN ÖZELLİKLERİ NELER?
Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım, her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.
Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılablir.
Gizli sohbet imkânı (İngilizce arayüzde “secret chat”). Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü (metaveriler) de tutulmaz. Böylece, Telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez.
Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir.
Bir mesajı – içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi
İletinin üçüncü taraflara iletilmesinin engellenmesi
Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme
Gizli sohbet (secret chat) olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar.
Masaüstü uygulaması (Windows, Linux, OS X) ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, “Gönder” menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde “Secret Chat” özelliği kullanılamaz.
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TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?
Telegram uygulamasını bilgisayarınıza indirebilmek için yapmanız gereken şey resmi web sitesini ziyaret etmek olacaktır. https://web.telegram.org/ adresi üzerinden masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarlarınız için Telegram’ın uygulamasını edinebilirsiniz.
Apple ya da Android cihazlarınıza Telegram uygulamasını yüklemek için telefonuzdaki mobil marketi kullanabilirsiniz.
Tablet ya da telefonlarınız için Telegram uygulamasını edinmek istiyorsanız da Apple cihazlarda yer alan App Store, Android cihazlarda ise Google Play kullanabilirsiniz.