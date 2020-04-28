Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi ne zaman yapılacak? Yazın telafi eğitimi yapılacak mı?
Okulların açılış tarihi için geri sayım devam ederken gündeme gelen konulardan biri de telafi eğitimi oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınına uzaktan bağlanarak eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlarken telafi eğitimine de değinmişti. Selçuk, okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacağını belirterek, 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. açıklamasında bulunmuştu. Peki, telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi ne zaman yapılacak? Yazın telafi eğitimi yapılacak mı?
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Telafi eğitiminin önünü açan kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesi ile birlikte hem öğrenciler hem de veliler sürecin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı. Yaz telafisiyle ilgili yapılan açıklamada üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Peki, telafi eğitimi nedir, telafi eğitimi ne zaman başlayacak?
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TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüs nedeniyle eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile kabul edildi. Telafi eğitimi, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim süreci oluyor.
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TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?
Telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi: "Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz." Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. ''Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.
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2 ay okullar açık olacak yorumu doğru değil.
TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kanunun tedbir amaçlı bir çalışma olduğunu ifade etti. Türkiye'de deprem, sel ya da virüs gibi belirli konularla mücbir sebeplerle karşılaşıldığında bunun tedbirinin alınıp mevzuatın uyumlulaştırılması gerektiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, sadece tedbir amaçlı olup yazın 2 ay ya da 3 ay boyunca telafi eğitim yapılacağı, ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım. Biz televizyonla eğitim yapıyoruz ve çocuklarımızın okuldan soğumasını engelliyoruz. EBA'da da çalışmalar yapıyoruz, bazı eksikliklerimizi de bu şekilde gideriyoruz. Üçüncü aşamada da telafi eğitim yapacağız. Diyelim ki bizim 2 ay boyunca okullarımız tatil oldu. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitim yapmayız. Telafi eğitimi tamamlayıcı bir eğitimdir, televizyonla beraber EBA ile beraber yapmaya çalıştığımız hızlandırıcı bir çalışmadır. O yüzden de 'Yazın 2 ay boyunca okullar açık olacak, eğitim olacak.' yorumu kesinlikle doğru değil."