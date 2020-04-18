Telafi eğitimi nasıl olacak, yaz tatilinde okul var mı? okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Yaz tatilinde okulların açılıp açılmayacağı sorusu gündemde yar almaya devam ederken telafi eğitimle ilgili bilgiler de gündeme geldi. Vatandaşlar, "yaz tatilinde okullar ne zaman açılacak ve diğer bir ifadeyle okullar yazın açılacak mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili yapılan açıklamada okulların yaz tatilinde de açık olacağı duyuruldu. Alınan kararla öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.Peki telafi eğitimi ne kadar sürecek?



Corona virüsü önemleri kapsamında eğitim öğretimde online eğitim modeli devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TBMM'den önemli bir açıklama geldi. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacak. Peki, telafi eğitimi nasıl olacak? Yaz tatili kısalacak mı? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler...



TELAFİ EĞİTİMİ NE KADAR SÜRECEK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk açıklamasında, "3. aşamada telafi eğitimi yapacağız. 2 ay okullarımız tatil oldu diyelim. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız. Telafi hızlandırılmış bir eğitimdir. EBA ile yapmaya çalıştığımız bir eğitimdir. Yazın okullar açık olacak yorumu kesinlikle doğru değil." dedi.



YAZ TATİLİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Okulların açılacağı tarih gündemde yer almaya devam ederken Meclis'ten son dakika karar geldi. Buna göre Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme Meclis'te kabul edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da telafi eğitimiyle ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Açıklama sonrası milyonlarca kişi telafi eğitimiyle ilgili araştırmalarına başladı. İşte, Meclis'te kabul edilen telafi eğitimiyle ilgili ayrıntılar.