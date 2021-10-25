Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

HEP EN AZINI LAYIK GÖRDÜLER İstanbul gibi yerde kadın olmak zor. Kendimi, ailemi tehlikelerden korumam gerekiyordu, geçindirmem gerekiyordu. Zaten maaş eşitsizliği vardı. Patron erkeklerle kadın çalışanlara aynı davranmıyor. Babam kanser hastası olduğunda ona bakmak için işi bırakmak zorunda kaldım. Babam vefat ettikten sonra kiralar birikmişti. Kimse yardımcı olmadı. Bir iş bulduğumda sorarlardı, ‘Emine ne kadar ücret istiyorsun, ben hep çekingen bir şekilde siz ne kadar layık görürseniz’ derdim. Onlar da hep en azını layık gördüler. Benimle aynı işi yapan erkekler hep daha yüksek paralar kazandı. Kick boksta da ‘Sen istediğin kadar şampiyon ol gücün bana yeter mi’ diyen erkeklerle karşılaştım. Yani hayatım boyunca yaşadığım sıkıntıların büyük bölümünü kadın olduğum için yaşadım.