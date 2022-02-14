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Teknofest 2022 ne zaman? İşte, 2022 Teknofest son başvuru tarihi!

#TEKNOFEST#Teknofest 2022 Ne Zaman#2022 Teknofest Son Başvuru Tarihi

Dünyanın en büyük havacılık festivali olan TEKNOFEST ne zaman ve nerede olacak merak ediliyor. Ödüllü teknoloji yarışmalarının gerçekleştirildiği Teknofest her yıl gençlerin yeteneklerini sergilediği sahnelere tanıklık ediyor. Peki Teknofest ne zaman 2022? İşte, teknofest tarihleri ve son başvuru bilgileri...

1/3Teknofest 2022 ne zaman İşte, 2022 Teknofest son başvuru tarihi

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka’dan Sualtı Sistemleri’ne kadar 39 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmaları bulunmaktadır.

2/3Teknofest 2022 ne zaman İşte, 2022 Teknofest son başvuru tarihi

Teknofest resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklı olarak; Dikey İniş Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop Geliştirme yarışmaları yer alacaktır.

3/3TEKNOFEST 2022 NE ZAMAN

TEKNOFEST 2022 NE ZAMAN?

30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin bir parçası olmak istiyorsanız başvuru için son tarih: 28 Şubat 2022!

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