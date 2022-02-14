Teknofest 2022 ne zaman? İşte, 2022 Teknofest son başvuru tarihi!

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka’dan Sualtı Sistemleri’ne kadar 39 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmaları bulunmaktadır.
Teknofest resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklı olarak; Dikey İniş Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop Geliştirme yarışmaları yer alacaktır.
30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin bir parçası olmak istiyorsanız başvuru için son tarih: 28 Şubat 2022!