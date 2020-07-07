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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 11:30,

Tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere ödenecek tediyelerin tarihi merak konusu oldu. Tediye adı altında işçilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin ne zaman ödeneceği Resmi Gazete'de yayınlanacak kararın ardından belli olacak. Peki, tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

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Kamuda görevli taşeron işçilere bu yıl yapılacak üçüncü ödemeler hakkında araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı öncesi beklenti içinde olan yüz binlerce işçi, konuya ilişkin bilgi almak adına internette sorgulamalarına hız verdi. İşte, 2020 tediye ödemeleri hakkında ayrıntılar...

2TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN
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TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bu yılın ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak’ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs’ta ödendi. İlave tediyenin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ağustos ve aralık aylarında ödenmesi bekleniyor.

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Henüz tediyelerin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ödenme tarihi netleşmedi. Ancak bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz’da olması nedeniyle tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir.

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Böyle olursa kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini alabilirler. Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek.

5TEDİYE ÖDEMELERİ HAKKINDA
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TEDİYE ÖDEMELERİ HAKKINDA

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor. Ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak.

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