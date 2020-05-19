Tarihe tanıklık eden özel fotoğraflar

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(VEKAM), 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir dijital sergi hazırladı. İşte bu önemli günle aynı ismi taşıyan tarihi 19 Mayıs Stadyumu ile Hipodrom’un ev sahipliğinde düzenlenen kutlamalara ait o fotoğraflar.
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Sergide; 1920-40 yılları arasında Başkent’te düzenlenen 19 Mayıs törenleri ve kutlamalarına ait fotoğraf, kartpostal ile gravür koleksiyonları yer alıyor.
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VEKAM arşivinden derlenen sergi, Koç Üniversitesi’nin web sayfası üzerinden (dijital koleksiyonlar sekmesi) görülebiliyor.