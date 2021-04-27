Tam kapanmada pazarlar açık mı? Semt pazarlarının durumu belli oldu
Tam kapanma ardından gündeme gelen konulardan biri de semt pazarlarının durumu oldu. Yeni alınan karar doğrultusunda zincir ve süper marketler tam kapanma sürecinde 6 gün hizmet verecek, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır. Peki, tam kapanmada pazarlar açık mı? Semt pazarları faaliyette olacak mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
2
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
3
PAZARLAR AÇIK OLACAK
İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. Tam kapanma 29 Nisan'da başlayacak, bu nedenle salı ve çarşamba günleri kurulan halk pazarları açık olacak.