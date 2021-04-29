Tam kapanmada marketler açık mı? Marketler saat kaçta kapanacak? İşte genelgede yer alan market çalışma saatleri
Pandemiyle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından kısıtlamalar bu akşam başlayacak. Tam kapanma durumunda en çok merak edilenlerden biri de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladığı marketlerin akıbeti. Vatandaşlar, tam kapanma sürecinde marketlerin saat kaçta açıldığı ve akşam kaçta kapandığını merak ediyor. Peki, tam kapanmada marketler saat kaçta kapanacak? Marketler saat kaça kadar açık olacak?
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Türkiye'de Pazartesi günkü kabine toplantısında alınan kararlar uyarınca tam kapanma dönemi bu akşam itibarıyla başlıyor. Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması öngörülen tam kapanma dönemindeki düzenleme ve yasakların ayrıntıları da netleşiyor. Bu hususta en çok merak edilenlerden biri de marketlere dair olan düzenlemelerdi. İşte, tam kapanma esnasında güncel market çalışma saatleri...
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TAM KAPANMA BU AKŞAM BAŞLIYOR
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.
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TAM KAPANMADA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
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Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.