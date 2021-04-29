Tam kapanmada marketler açık mı? Marketler saat kaçta kapanacak? İşte genelgede yer alan market çalışma saatleri

Türkiye'de Pazartesi günkü kabine toplantısında alınan kararlar uyarınca tam kapanma dönemi bu akşam itibarıyla başlıyor. Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanması öngörülen tam kapanma dönemindeki düzenleme ve yasakların ayrıntıları da netleşiyor. Bu hususta en çok merak edilenlerden biri de marketlere dair olan düzenlemelerdi. İşte, tam kapanma esnasında güncel market çalışma saatleri...