Tam kapanma olacak mı? Bayramda seyahat ve sokağa çıkma yasağı kararları gündemde!
Bayramda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma durumu vaka sayılarının 60 binleri geçmesinin ardından öne çıkan ana başlıklardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda alınan karara göre, ramazan ayında iki haftalık kısmi kapanma uygulanacağını belirtti. Alınan kararların ardından Sağlık Bakanlığı önlemlerin sonuçlarını iki haftalık ve bir aylık periyotlarla izleyecek. Kısıtlamalar sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 günde ise 20 binin altına inmesi bekleniyor. Gözler şimdi Ramazan Bayramı'nda. Peki, bayramda tam kapanma olacak mı? İşte, seyahat ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler.
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Tam kapanma ve seyahat kısıtlaması, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, vaka sayılarında devam eden yükseliş ile beraber milyonların gündemine geldi. Yetkililer, yeni tedbirleri hayata geçirerek, salgınla mücadelede iki haftalık yol haritasını belirledi. Önümüzdeki haftadan itibaren vakaların düşüş eğiliminin görülmesi öngörülüyor. Ramazan Bayramı için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Cumhurbaşkanı, vakaların düşmemesi halinde yeni önlemlerin alınabileceğini belirtmişti.
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BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA VE SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma durumu ile ilgili nihai kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Cumhurbaşkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
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"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.
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HEDEF YÜZDE 50 GERİLEME
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, kısıtlamalar sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 günde ise 20 binin altına inmesi bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar, bazı bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.
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BİR AY SONRA 20 BİNLER
Tahminlere göre, bu hafta sonu itibariyle vaka sayısının plato çizmeye başlaması bekleniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren düşüş eğiliminin görülmesi öngörülüyor. Genellikle akut dönemin 6-8 hafta sürdüğü, Türkiye’nin yaşadığı üçüncü dalga döneminin son haftasına girildiği öne sürülüyor. Platonun ardından da hızlı gerileme bekleniyor. 30 günlük sürenin sonunda da 20 binli rakamların altına inilmesi öngörülüyor.
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AĞIR HASTA İZLEMEDE
Yapılan toplantılarda, vakaların hızla 20 bine düşmesinin pandeminin daha kolay yönetilmesi anlamına geldiği dile getiriliyor. İki hafta sonunda vaka seyrinin istenildiği şekilde devam etmesi durumunda mevcut önlemlerin bayram sonuna kadar devam edeceği, sonraki dönem için ayrıca değerlendirme yapılacağı ifade ediliyor. Bu değerlendirmelerde, özellikle ağır hasta sayılarının esas alındığı belirtildi. Ağır hasta sayısının kasım-aralık aylarındaki gibi 5 binli rakamlara çıkması durumunda, yeni önlemler gündeme gelecek. Azalma beklendiği gibi gelişmezse, haziran ayını da kapsayacak yeni düzenlemeler yapılacak.