Tam kapanma gelecek mi? Bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı önlemleri gündemde!
“Tam kapanma” ve bayram yasaklarının neler olacağı, koronavirüste vaka sayılarının 60 bini aşmasının ardından tartışılmaya başlandı. Tüm gözler Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Gelen bilgilere göre son önlemlerle bir haftalık süreçte ancak yüzde 2’lik gerileme yaşandığı belirtildi. Bilim Kurulu üyelerinin, yapacağı görüşmeler neticesinde Kabine'ye tam kapanma durumu ile ilgili önerilerde bulunacağı da gündemde yer alan diğer konulardan oldu. Bayram öncesi Kabine Toplantısı'nda yapılacak olan değerlendirmeler ile 'tam kapanma olacak mı? sorusunun yanıt bulması ön görülüyor. İşte, Ramazan Bayramı kısıtlamaları ve tam kapanma konusu hakkında ayrıntılar...
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Tam kapanmanın olup olmayacağı, 23 Nisan'ın kısıtlama kapsamına alınması ve kısmi kapanmada verilen sürenin dolmasının ardından öne çıkan başlıklardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, iyileşme olmaması durumunda daha sert önlemlerin alınabileceğini belirtmişti. 15 günlük değerlendirmenin ardından, tam kapanma durumu Kabine Toplantısı'nda verilecek karar ile netlik kazanacak. Şuan için tam kapanma ve Ramazan Bayramı kısıtlamaları ile ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
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TAM KAPANMA OLACAK MI?
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Bilim Kurulu üyelerinin, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği, bu nedene tam kapanma yapılması gerektiği şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak hükümetin 15 günlük değerlendirmenin ardından, daha sert önlemler yerine aynı uygulamaya devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.
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Hastanelere son dönemde başvuran hastaların, bulaş hikayelerinin de aynı olduğu belirtiliyor. COVID-19 şüphesiyle gelenlerin kayıtlarına göre ana etken “aile içi bulaşma, komşu-eş dost buluşmaları, toplu taşıma ve kalabalık işyerleri”. Kamunun esnek çalışma kararı almasına karşın, özel sektöre böyle bir zorunluluk getirilmemesinin olumsuz sonuçlarının görüldüğü ve işyeri bulaşlarının bu nedenle arttığı kaydediliyor.
Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.
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BAYRAMDA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Ramazan Bayramı’nda seyahat kısıtlaması için bir duyuru ya da resmi bir açıklama gelmedi. Kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.
Önümüzdeki hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda ise konunun istişare edilmesi ön görülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
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"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son yapılan toplantı 13 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Şimdi gözler yeni Kabine Toplantısı tarihinde. Henüz yeni tarih ile ilgili açıklama yapılmadı. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda kabinenin 2 haftada bir bir araya geleceği açıklanmıştı. Bu nedenle kabine toplantısının 26 ya da 27 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.