Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf ortalama hesaplama ve takdir teşekkür hesaplama robotu
Karnelerin 18 Haziran’da verilecek olması nedeniyle takdir teşekkür hesaplama araştırmaları da başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Takdir ve teşekkür belgeleri de elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak. Peki, Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf ortalama hesaplama ve takdir teşekkür hesaplama robotu
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1
Karne döneminin yaklaşması ile birlikte öğrencilerin takdir teşekkür hesaplama işlemleri de hızla artıyor. Derslerden alınan ortalama puanları takdir ve teşekkür belgelerinde belirleyici oluyor.
2
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
3
TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde kriterleri açıklamıştı. O kriterler şöyleydi:
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.