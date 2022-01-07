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Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 16:42 | 

Takdir - Teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf not ortalama hesaplama

Karne dönemi yaklaşırken en çok araştırılan konulardan biri de takdir - teşekkür belgesi hesaplama oluyor. Öğrenciler, başarı puanına göre karnelerinin yanında takdir ve teşekkür belgesi alabiliyor. Peki, takdir - teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? İşte 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıf not ortalama hesaplama hakkında bilgiler...

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Karneler e okul sistemi üzerinden erişime açılmadan önce öğrenciler tahmini olarak yazılı ve sözlü puanlarına göre takdir ya da teşekkür hesaplaması yapıyor. Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilmişti.
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Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
3NOT ORTALAMASI NASIL ALINIR

NOT ORTALAMASI NASIL ALINIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
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