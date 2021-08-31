Swap izi ve swap testi terimleri, son günlerden en çok konuşulan konulardan biri oldu. Delilleri netleştiren ve daha kolay sonuca ulaştıran 'swap testi', özellikle cinayetlerin çözülmesini kolaylaştırıyor. Peki, swap testi nedir? Swap izi nasıl bulaşır?
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1
Swap izi genel olarak doku, tükürük, barut, kan ve çeşitli biçimde DNA örneklerinden alınan izlerdir. Swap testi ise bu kanıtların ortaya konulmasını sağlayan yöntemlere denir. Barut izi, kan izi ve diğer izlerin tamamına swap izi denir. Bir olayla ilgili o yerde olunup olunmadığını kanıtlamak amacıyla swap raporu hazırlanır.
2
Swap izi nasıl alınır?
Kriminoloji alanında da kullanılan swap, İngilizce değiş tokuş ya da değiştirmek anlamına gelir. Swap, suç olaylarında şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Yapılan bu işleme ise Swap izi denir. Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır.
3
Swap izi neden olur?
Barut disk, plaka, granül, çubuk, küresel, yassılaşmış küresel şekilde olabilir. Özellikle küresel yapıdaki barutlar atış sırasında metrelerce uzağa gidebilir, yakın mesafelerde giysinin yapısına da bağlı olarak birkaç kat giysiyi geçip cilt üzerinde kalabilir . Atış artıklarının, ateş eden elde kalmasını etkileyen faktörler şunlardır:
•Silahın tipi, çapı •Kapsülün yapısı •Barutun yapısı •Atış sonrası faaliyetler •Kişinin hangi elini kullandığı •Ortamın fiziksel durumu ( sıcaklık, rüzgar, nem oranı) •Atışın çıplak elle yapılıp yapılmadığı