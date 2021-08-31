Swap testi nedir? Swap izi nasıl bulaşır?

Swap izi nasıl alınır? Kriminoloji alanında da kullanılan swap, İngilizce değiş tokuş ya da değiştirmek anlamına gelir. Swap, suç olaylarında şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Yapılan bu işleme ise Swap izi denir. Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır.