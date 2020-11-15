Süper Loto sonucu sorgulama ekranı: 15 Kasım Süper Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da - Tıkla sorgula
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar canlı çekilişin ardından millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi her hafta belirli günlerde noter huzurunda yapılıyor. Çekilişler canlı yayınla Milli Piyango TV Youtube kanalından yayınlanıyor ve ikramiye sorgulamaları millipiyangoonline'da yapılıyor. Gözler şimdi bu akşamki çekilişin sonucunda. İşte, 15 Kasım Süper Loto sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.
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Süper Loto sonuçları bu akşam 21.30'da yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 2, 7, 14, 21, 25 ve 42 oldu. Süper Loto sonuçları için aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları bu akşam 21.30’da yapılan çekilişin ardından duyuruldu. Sisal Şans tarafından düzenlenen ve 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bu oyunun çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.