Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da yayınlandı - 21 Eylül Süper Loto çekilişinde ikramiye devretti!
Süper Loto sonuçları düzenlenen çekiliş sonrası belli oldu. Dev ikramiyesi ile Sisal Şans tarafından gerçekleşen 21 Eylül Süper Loto çekilişinde bu akşam şanslı numaralar sahiplerini aradı. Noter huzurunda millipiyangoonline’da yayınlanan Süper Loto canlı çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Süper Loto sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. Peki, Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, merakla beklenen Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar.
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21 Eylül Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklandı. Zengin olmak isteyenlerin oynadığı haftanın birinci Süper Loto çekilişinde 26.532.550,11 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
Haftanın ilk Süper Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca dev ikramiye devrederken diğer ikramiyeler sahibini buldu. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.