Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da: 16 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!
Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. En çok rağbet gören şans oyunlarından Süper Loto'da bu haftanın ilk çekilişi Sisal Şans tarafından tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da ilan edildi. İşte, 16 Mart Süper Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı.
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16 Mart 2021 tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
Süper Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.