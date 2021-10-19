Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 19 Ekim 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı ikramiye devretti!
Süper Loto sonuçları heyecan dolu çekilişin ardından belli oldu. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan çekiliş sonrası 19 Ekim Süper Loto sonuçları erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte 46.999.565,10 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanacak. Peki, ikramiye kazandıran numaralar hangileri? İşte, 19 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar.
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Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. 19 Ekim 2021 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları kamuoyuna duyurularak ikramiye bilet sorgulama sayfası etkinleştirildi. En çok ilgi gösterilen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler sahibini buldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
19 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.