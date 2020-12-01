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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 08:20 | 

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? 1 Aralık Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak

Süper Loto sonuçları her hafta yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor. Çekilişler Sisal Şans tarafından salı, perşembe ve pazar günleri noter huzurunda ve canlı yayında yapılıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından bilet alanlar sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebiliyorlar. Peki, 1 Aralık Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

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Süper Loto sonuçları bu akşam saat 21:30’da yapılacak çekilişin ardından duyurulacak. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak. 1 Aralık çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak. Sorgulama işlemi de yine bu adres üzerinden online olarak yapılabiliyor.

Süper Loto sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA- TIKLAYINIZ

2SÜPER LOTO NASIL OYNANIR
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.

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