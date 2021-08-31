Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da yayınlandı: 31 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
Süper Loto sonuçları heyecan dolu çekilişin ardından belli oldu. Dev ikramiyesi ile Sisal Şans tarafından çekilen Süper Loto'da bu akşam şanslı numaralar sahiplerini aradı. Noter huzurunda millipiyangoonline’da gerçekleşen çekilişte ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. Süper Loto sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. Peki, Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 31 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve canlı çekiliş sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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31 Ağustos tarihli Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklandı. Bu akşamki çekilişte 12.137.042,49 TL devretti. Süper Loto ikramiye ve sonuç sorgulamalarınızı aşağıda yer alan ekran üzerinden ve https://www.millipiyangoonline.com/ internet adresinden yapabilirsiniz.
Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.