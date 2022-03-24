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SÜPER LOTO sonuçları millipiyangoonline.com sorgulama ekranı! 24 Mart 2022 Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu

#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Süper Loto sonuçları bu akşam 21.30'da gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Heyecanla beklenen ve Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da perşembe akşamı canlı çekiliş heyecanı yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 36.622.421,22 TL devretti. Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online'ın millipiyangoonline.com Süper Loto sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte, 24 Mart 2022 Süper Loto sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.

1/3SÜPER LOTO sonuçları millipiyangoonline.com sorgulama ekranı 24 Mart 2022 Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu

Süper Loto sonuçları açıklandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto Sisal Şans tarafından noter huzurunda çekildi. Saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından 24 Mart tarihli Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı yayınlandı. Büyük ikramiye devrederken gözler kazandıran numaralara çevrildi. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşam 36.622.421,22 TL'lik büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online