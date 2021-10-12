Süper Loto sonuçları millipiyangoonline canlı çekiliş sorgulama ekranı! 12 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. 41 milyon TL'yi aşan dev ikramiyesiyle Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri çekilen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde 41.720.979,53 TL devretti. 12 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com ekranından online sorgulanacak. Gözler şimdi Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralarda. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto canlı çekilişinde 41.720.979,53 TL'lik ikramiye devrederken, 5 ve 4 bilenler diğer ikramiyelerini kazandı. Büyük ikramiyesi ile çekilen Süper Loto'nun sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Süper Loto sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/ internet sitesinden de öğrenilebilecek.
12 Ekim Süper Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı. Çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.
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NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!