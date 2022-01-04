Süper Loto sonuçları ikramiye bilet sorgulama ekranı: 4 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar Milli Piyango Online'da!
Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan dolu çekilişin ardından belli oldu. 4 Ocak Salı akşamı gerçekleşen Süper Loto canlı çekilişinde şanslı rakamlar noter huzurunda belirlendi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre 106.745.480,62 TL devrederken, 5, 4, 3 ve 2 bilenler de diğer ikramiyeleri almaya hak kazandı. 4 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden yayınlanan www.millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden tek tıkla ve mobil uygulamadan sorgulanacak. Peki, bu akşam Süper Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar.
4 Ocak 2022 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı bu akşamki çekilişin ardından erişime açıldı. Haftanın ilk Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. En çok ilgi gösterilen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.