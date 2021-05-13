Süper Loto sonuçları için geri sayım - Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Süper Loto sonuçları için geri sayım erken saatlerden itibaren başladı. Şans oyunu tutkunlarının büyük rağbet gösterdiği Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Süper Loto sonuçlar önce canlı yayında ardından online sistem üzerinden açıklanacak. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor. 13 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçları Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.