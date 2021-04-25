Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı - 25 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline’da!
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline.com üzerinden yayınlandı.Sisal Şans tarafından tamamlanan çekilişin ardından 25 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları zengin olmak isteyenlerin yüzlerini güldürdü. Süper Loto sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden sorgulanacak. İşte, Süper Loto sonuçları ve çekiliş sorgulama ekranı.
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Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto sonuçları bu akşam 21:30’da gerçekleşen çekilişin ardından açıklandı. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişler, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto sonuçlarınızı aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.