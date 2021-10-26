Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı erişime açıldı! 26 Ekim 2021 Süper Loto çekiliş sonucu sayfası millipiyangoonline'da
Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süpr Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. Saat 21.30'da gerçekleşen canlı Süper Loto çekilişinin ardından ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline'dan erişime açıldı. Zengin olmak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 52.293.631,09 TL devretti. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, Süper Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı.
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Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. 26 Ekim 2021 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları kamuoyuna duyurularak ikramiye bilet sorgulama sayfası etkinleştirildi. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler sahibini buldu. 26 Ekim tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
Bu akşamki Süper Loto sonuçları çekilişin ardından belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.