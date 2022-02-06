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Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 6 Şubat 2022: Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com.da

#Süper Loto#Milli Piyango#Süper Loto Sonuçları

Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto canlı çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. Heyecanla beklenen 6 Şubat 2022 Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 2.563.180,25 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com üzerinden ya da telefonda sorgulanabilecek. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 6 Şubat Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve Süper Loto ikramiye sorgulama ekranı.

1/4Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 6 Şubat 2022: Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com.da

6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Süper Loto büyük ikramiyesiyle bu akşam saat 21:30'da çekildi. Çekilişte kazandıran numaralar belirlenirken Süper Loto sonuç sorgulama ekranı da erişime açıldı. Aşağıdaki linkten 6 Şubat tarihli Süper Loto sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/46 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

6 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

Bu akşam yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/4SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

4/4TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm Çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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#Süper Loto#Milli Piyango#Süper Loto Sonuçları