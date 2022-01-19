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Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 18 Ocak 2022: Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı

#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Süper Loto sonuçları ile büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Haftanın ilk Süper Loto canlı çekilişi bu akşam gerçekleşti. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden 18 Ocak tarihli Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 117.764.015,23 TL devretti. 20 kişi ise 18.898,30 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgisi millipiyangoonline.com üzerinden online sorgulanacak. Peki, bu akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte, 18 Ocak 2022 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto ikramiye bilet sorgulama ekranı.

1/3Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 18 Ocak 2022: Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda açıklandı

18 Ocak tarihli Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Katlanan ikramiye tutarı 117 milyon TL'yi aşarken diğer ikramiyeler de sahibini buldu. 18 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/318 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Ocak Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor. Bu akşam 117.764.015,23 TL devretti.

3/3Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online