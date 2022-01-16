Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 16 Ocak 2022! Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da ilan edildi

16 Ocak 2022 tarihli Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com üzerinden erişime açıldı. Heyecanla beklenen haftanın son Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30’da yayınlandı. En çok ilgi gösterilen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler sahibini buldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
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Süper Loto sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu. 114 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyesi ile çekilen Süper Loto'da şanslı rakamlar noter huzurunda belirlendi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 115.994.769,76 TL devretti. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto sonuçları, kazandıran numaralar ve bilet sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan ya da mobil uygulama ile telefondan tek tıkla öğrenilecek. Gözler şimdi Süper Loto bilet sorgulama ekranında. İşte, 16 Ocak Süper Loto ikramiye bilet sorgulama ekranı.