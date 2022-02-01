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Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 1 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı

#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Süper Loto sonuçları bu akşam yapılan çekilişin ardından belirlendi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto canlı çekilişi 1 Şubat Salı akşamı gerçekleşti. Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun heyecanla beklenen çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar noter huzurunda belirlendi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan çekilişte 1 kişi 6.432.082,20 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto ikramiye ve bilet sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı. İşte, 1 Şubat 2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.

1/3Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 1 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda açıklandı

1 Şubat 2022 tarihli Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından bu akşamki Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Büyük ikramiye 1 şanslı kişiye çıkarken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'dan, mobil uygulama ile telefondan ya da aşağıdaki ekrandan tek tıkla sorgulanabilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/31 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşam büyük ikramiye talihli 1 kişiye isabet etti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online