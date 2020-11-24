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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 22:07 | 

Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama - 24 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da

Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişinde, haftanın ilk çekilişi bu akşam düzenlendi. Milyoner olma hayali ile kupon dolduran binlerce şans oyunu tutkunu, 24 Kasım 2020 tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçlarını millipiyangoonline.com üzerinden öğrenecekler. Noter huzurunda yapılan canlı Süper Loto çekilişi sonrası sonuç sorgulama ekranı online erişime açıldı. Gözler şimdi kazandıran numaralarda. İşte, 24 Kasım Süper Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

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Süper Loto çekilişi sonuçları bu akşam belli oldu. Noter huzurunda canlı yayında yapılan çekiliş sonrası ikramiye kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Süper Loto sonuçlarınızı aşağıda yer alan millipiyangoonline üzerinden bilet numaranızı girerek öğrenebileceksiniz. İşte, Süper Loto sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.

SÜPER LOTO SONUÇ SONUÇ SORGULAMALARI İÇİN TIKLAYIN

2SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'da 24 Kasım 2020 tarihli çekiliş sonuçları canlı yayın ile saat 21.30'da belli oldu. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da gerçekleşiyor.

3SÜPER LOTO KURALLARI
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SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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