Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 19 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline’da!
Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi her hafta belirli günlerde, canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Bu akşamki Süper Loto çekilişi sonrası şanslı numaralar, millipiyangoonline’da erişime açıldı. Zengin olmak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği Süper Loto çekilişinin bilet sorgulamaları millipiyangoonline.com üzerinden online olarak yapılacak. İşte, 19 Kasım Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Noter huzurunda, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Süper Loto sonuçlarını ve sorgulamalarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte 19 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı…
Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yapılan çekilişin ardından açıklandı. Çekiliş her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.