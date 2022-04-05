Süper Loto sonuçları belli oldu devreden ikramiye 45 milyonu aştı! 5 Nisan Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da

5 Nisan Süper Loto sonuçları belli oldu. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği Süper Loto çekilişi salı akşamı Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21.30'da gerçekleştirildi. Canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından açıklanan sonuçlara göre Süper Loto'da bu akşam 6 bilen çıkmayınca katlanan ikramiye 45,9 milyon TL'ye ulaştı. Diğer ikramiyeler ise sahibini buldu. 5 Nisan 2022 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşam 45.900.833,30 TL devretti. devretti. 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da 6 bilen ikramiyeyi kazanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.