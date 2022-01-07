Süper Loto sonuçları 6 Ocak 2022: Süper Loto bilet sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto çekilişi 6 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşti. Büyük ikramiyesi ile gerçekleşen çekilişte, Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar noter huzurunda belirlendi. Bu akşamki sonuçlara göre 108.759.458,11 TL devretti. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Loto sonuçları ve şanslı numaralar Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com'dan ya da telefondan tek tıkla sorgulanabilecek. İşte, 6 Ocak Süper Loto sonuçları ve Süper Loto ikramiye sorgulama ekranı.
6 Ocak tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Zengin olmak isteyenlerin en çok tercih ettiği şans oyunlarından olan Süper Loto çekilişinde ikramiye devretti. Büyük ikramiyesi ile çekilen Süper Loto'nun sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Süper Loto sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/ internet sitesinden de öğrenilebilecek.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.