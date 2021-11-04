Süper Loto sonuçları 4 Kasım 2021: Süper Loto canlı çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da yayınlandı!
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. 57 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyesi ile Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. 4 Kasım Süper Loto çekilişi sonrası ikramiye kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com internet adresinden yayınlandı. Milli Piyango TV'nin YouTube hesabından takip edilen çekilişte 59.589.511,76 TL devretti. Gözler şimdi Süper Loto ikramiye sorgulama ekranında. İşte, 4 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı yayınlandı. Şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla oynanan 4 Kasım 2021 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları kamuoyuna duyurularak ikramiye bilet sorgulama sayfası etkinleştirildi. Bu akşamki çekilişte 59.589.511,76 TL devrederken, 19 kişi de 22.076,50 TL kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.
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4 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
4 Kasım Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.