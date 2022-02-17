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Süper Loto sonuçları 2022 sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı

#Süper Loto Sonuçları#Milli Piyango Online#Sisal Şans

Süper Loto sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun 17 Şubat tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar noter huzurunda belirlendi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan Süper Loto sonuçlarına göre 10.094.908,10 TL devretti. Süper Loto ikramiye ve bilet sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı. İşte, 17 Şubat Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.

1/3Süper Loto sonuçları 2022 sorgulama ekranı millipiyangoonline.comda Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. 17 Şubat tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen Süper Loto'nun sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Büyük ikramiye devrederken diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Heyecanla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'dan, mobil uygulama ile telefondan ya da aşağıdaki ekrandan tek tıkla sorgulanabilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/317 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşam büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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