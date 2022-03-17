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Süper Loto sonuçları 2022 sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da - 17 Mart Perşembe Süper Loto canlı çekiliş sonuçları AÇIKLANDI

#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto canlı çekilişi bu akşam noter huzurunda tamamlandı. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini aradı. Milli Piyango Online'ın internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulamadan tek tıkla sorgulanacak olan 17 Mart 2022 Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 31.033.093,79 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiyeler millipiyangoonline.com'dan sorgulanabilecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 17 Mart Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı.

1/3Süper Loto sonuçları 2022 sorgulama ekranı millipiyangoonline.comda - 17 Mart Perşembe Süper Loto canlı çekiliş sonuçları AÇIKLANDI

17 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunları tarafından beklenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar yayınlandı. 6 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta ikramiye devretti. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bu akşamki Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecanla beklenen çekilişte büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online