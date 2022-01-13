Süper Loto sonuçları 2022 ikramiye sorgulama ekranı: 13 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da
Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Süper Loto canlı çekilişi bu akşam çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan canlı çekiliş sonrası 13 Ocak Süper Loto sonuçları erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte 114.207.801,61 TL devretti. Milli Piyango Online internet üzerinden yayınlanan sorgulama ekranı ile Süper Loto bilet ve ikramiye bilgileri tek tıkla anında öğrenilecek. Peki, bu akşam Süper Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 13 Ocak 2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar.
13 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı bu akşamki çekilişin ardından erişime açıldı. Haftanın ikinci i Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar yayınlandı. En çok ilgi gösterilen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devrederken 15 kişi de 27.031,80 TL kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.