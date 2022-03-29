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Süper Loto sonuçları 2022 canlı çekiliş sorgulama ekranı: 29 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

#Süper Loto#Sisal Şans#Millipiyangoonline

Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı yayınlandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan 29 Mart Salı Süper Loto sonuçlarına göre 40.282.154,72 TL devretti. Bu akşamki Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar Milli Piyango Online'ın internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulamadan tek tıkla anında sorgulanabilecek. İşte, 29 Mart 2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/3Süper Loto sonuçları 2022 canlı çekiliş sorgulama ekranı: 29 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

29 Mart tarihli Süper Loto sonuçları açıklandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto canlı çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı erişime açıldı. Heyecanla beklenen çekilişte 6 bilen çıkmayınca ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşam büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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#Süper Loto#Sisal Şans#Millipiyangoonline