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Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 - 22:32 | 

Süper Loto sonuçları 20 Mayıs sorgulama ekranı: Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı!

Süper Loto sonuçları heyecan dolu çekilişin ardından millipiyangoonline'da yayınlandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar erişime açıldı. Büyük ikramiyesi ile çekilen Süper Loto'da şanslı numaralar online sorgulanacak. Süper Loto sonuç sorgulamaları da millipiyangoonline'dan yapılacak. Gözler şimdi bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarında. İşte, Süper Loto sonuçları ve Süper Loto canlı çekilişi ile ilgili detaylar

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Heyecan dolu Süper Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. 20 Mayıs tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti.. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran şanslı numaralar 1, 22, 25, 35, 41 ve 43 oldu. Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto sonuçlarınızı aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇ SONUÇ SORGULAMALARI İÇİN TIKLAYIN

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Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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