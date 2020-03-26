Şans oyunu tutkunlarının Süper Loto sonucu heyecanı devam ediyor. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak edenler, erken saatlerden itibaren çekiliş saatine odaklandı. Süper Loto sonuçları her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklandıktan sonra online sistem üzerinden duyurulacak. Peki, Süper Loto ne zaman çekilecek? Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Süper Loto oyununun çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamı yapılmaktadır. Süper Loto çekişi bu akşam 21:15'te noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılacak. Söz konusu çekilişi MPİ'nin canlı yayın sayfası üzerinden de anlık olarak takip edebilirsiniz.
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Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ne oldu?
Süper Loto oyununun 648'inci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 591 bin 900 lira 43 kuruşluk ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 78 kişi 8 bin 943 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 612 kişi 164 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 92 bin 898 kişi 13 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.